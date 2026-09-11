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Невеста

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Осознанный подход к выбору спутницы жизни: личный взгляд на глубинные критерии

Осознанный подход к выбору спутницы жизни: личный взгляд на глубинные критерии

Когда разговоры о серьезных отношениях перестают быть абстракцией, а превращаются в конкретную жизненную цель, привычные сценарии знакомств начинают ощущаться как-то поверхностно.

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