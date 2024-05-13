Британских военных на учениях НАТО пугали российскими дронами

Global Look Press/Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency На учениях НАТО в Эстонии британских военных предупреждали, что российские дроны могут похищать данные с телефонов, сообщает издание Times со ссылкой на источники.
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