В Актаныше установили мемориальную доску в память об участнике СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой В Актаныше на доме, где жил участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Нияз Фаррахов, установили мемориальную доску.
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