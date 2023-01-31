В Северодвинске из автобуса высадили ребенка из-за спортивной сумки

Все произошло на маршруте № 22, который обслуживает Северодвинское автотранспортное предприятие.Об этом случае сообщил глава Северодвинска Игорь Арсентьев на планерке в городской администрации 30 января.
Популярные статьи
- В Архангельской области увеличили размер единовременной выплаты северянкам, родившим первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет
- В Приморском районе газифицировали ещё один населённый пункт
- В Каргополье местные жители и волонтёры на протяжении шести лет пытаются восстановить памятник федерального значения
Свежие комментарии