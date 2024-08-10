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Пронедра

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Почему нам не хочется есть в жаркую погоду?

Почему нам не хочется есть в жаркую погоду?

Почему нам не хочется есть в жаркую погоду? Максим МорозовВ жаркие и душные летние дни многие замечают снижение аппетита по сравнению с холодными месяцами.

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