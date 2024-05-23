Новая партия Mazda 6 2024 с тремя разными моторами прибыла в Москву

Свежую партию новых седанов Mazda 6 2024 года выпуска завезли в один их столичных автосалонов. Представитель салона подтвердил, что машины прибыли в разных комплектациях, которые оснащены тремя разными двигателями.
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