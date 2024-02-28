Хельсинки не запрещал Киеву атаковать финскими вооружениями территорию России

Председатель комитета по обороне Эдускунта (финского парламента) Юкка Копра в среду, 28 февраля, заявил, что Хельсинки не запрещал Украине применять переданные ей вооружения по территории России, – передает телеканал Yle.
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