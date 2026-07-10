Росатом откроет гигафабрику мобильных зарядных станций для электромобилей

Новая производственная площадка начнет работу до конца 2026 года Госкорпорация Росатом планирует до конца 2026 года открыть в Московской области новую гигафабрику по выпуску мобильных зарядных станций для электромобилей.
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