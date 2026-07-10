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Росатом откроет гигафабрику мобильных зарядных станций для электромобилей

Росатом откроет гигафабрику мобильных зарядных станций для электромобилей

Новая производственная площадка начнет работу до конца 2026 года Госкорпорация Росатом планирует до конца 2026 года открыть в Московской области новую гигафабрику по выпуску мобильных зарядных станций для электромобилей.

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