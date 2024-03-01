Член профсоюза педагогов Казаков: по поводу пересдачи ЕГЭ есть опасения

В идее ввести возможность пересдачи ЕГЭ есть положительные стороны, так как иногда выпускники не справляются с экзаменом просто из-за эмоций, считает член совета межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Дмитрий Казаков.
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