Глава следкома Бастрыкин взял под контроль расследование ДТП в Карелии

Председатель Следственного комитета России поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела Глава следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Карелии, в результате которого пострадали пассажиры автобуса.