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В Госдуме предложили вывести из строя спутниковую группировку НАТО

В Госдуме предложили вывести из строя спутниковую группировку НАТО

"Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР", - сказал РИА Новости Шеремет.

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