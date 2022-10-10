В Госдуме предложили вывести из строя спутниковую группировку НАТО

"Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР", - сказал РИА Новости Шеремет.