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Уровень доверия к Владимиру Путину среди русских вырос до 78,2%

Уровень доверия к Владимиру Путину среди русских вырос до 78,2%

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень одобрения работы Владимира Путина среди русских граждан увеличился до 78,2%.

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