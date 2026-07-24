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От миропорядка к хаосу: диагноз международным отношениям

От миропорядка к хаосу: диагноз международным отношениям

Многие обозреватели в России и за рубежом сходятся в диагнозе хронического заболевания современного мира — это мир без правил, место которых занимает силовая игра, что неизбежно ведет к хаотизации международных отношений.

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