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El Tiempo: Стрелявшему в колумбийского сенатора Урибе подростку 15 лет

El Tiempo: Стрелявшему в колумбийского сенатора Урибе подростку 15 лет

El Tiempo: Стрелявшему в колумбийского сенатора Урибе подростку 15 лет Мигель Урибе. Обложка © X / Miguel Uribe Как сообщает издание El Tiempo, стрелявшим в колумбийского сенатора Мигеля Урибе оказался 15-летний подросток.

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