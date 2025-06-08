El Tiempo: Стрелявшему в колумбийского сенатора Урибе подростку 15 лет Мигель Урибе. Обложка © X / Miguel Uribe Как сообщает издание El Tiempo, стрелявшим в колумбийского сенатора Мигеля Урибе оказался 15-летний подросток.
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