На сухом пайке: о завозе дизеля для аварийных генераторов ЗАЭС

На Запорожскую АЭС удаётся доставлять дизельное топливо (ДТ) для аварийных генераторов, которые работают при потере внешнего электроснабжения, только отдельными партиями.
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