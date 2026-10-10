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На сухом пайке: о завозе дизеля для аварийных генераторов ЗАЭС

На сухом пайке: о завозе дизеля для аварийных генераторов ЗАЭС

На Запорожскую АЭС удаётся доставлять дизельное топливо (ДТ) для аварийных генераторов, которые работают при потере внешнего электроснабжения, только отдельными партиями.

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