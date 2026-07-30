В Таджикистане опровергли введение запрета на хиджабы и длинные бороды

В Таджикистане отреагировали на сообщения о запрете хиджаба и бород Власти Таджикистана опровергли введение запрета на хиджабы и длинные бороды Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Власти Таджикистана не вводили запрет на ношение длинных бород и хиджаба, сообщения об этом не соответствуют действительности.