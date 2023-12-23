Адвокат Добровинский назвал невозможным лишение Киркорова звания народного артиста

Общественник Виталий Бородин, обратившийся в Минкульт с предложением лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за внешнего вида на вечеринке в клубе "Мутабор", пытается "сделать себе имя" за счет певца.
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