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Адвокат Добровинский назвал невозможным лишение Киркорова звания народного артиста

Адвокат Добровинский назвал невозможным лишение Киркорова звания народного артиста

Общественник Виталий Бородин, обратившийся в Минкульт с предложением лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста из-за внешнего вида на вечеринке в клубе "Мутабор", пытается "сделать себе имя" за счет певца.

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Комментарии
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лп
людмила пийгли
Нвдо просто их забанить везде
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16 час.
Лидия Курзаева
А почему невозможно? Народ выдвигает,  а значит может и задвинуть.
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15 час.
ГД
Галина Друзина
Действительно, а почему нельзя, лишить и гражданства, выгнать всех участников из страны.
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8 час.

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