Reuters: коммюнике саммита по Украине содержит тезис о контроле Киева над ЗАЭС

Global Look Press/Maksim Konstantinov Проект итогового коммюнике саммита по Украине, который проходит в швейцарском Бюргенштоке, содержит положения о контроле Киева над Запорожской АЭС, критической важности свободного коммерческого судоходства в Азовском и Черном морях и призыв об освобождении военнопленных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на предварительный вариант документа.