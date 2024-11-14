Образовательный проект, направленный на популяризацию культурного наследия, реализовала эксперт из Бобруйска.

Государственный судебный эксперт-стажер Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Ольга Филиппович в команде с единомышленниками реализовала образовательный проект, направленный на популяризацию культурного наследия славян, расширение знаний о культурном единстве народов Беларуси и России, развитие духовных качест .
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