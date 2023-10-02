Задержанный в Белоруссии украинский диверсант пожаловался на предательство со стороны киевского режима

Диверсант, участвовавший по заданию украинских спецслужб в атаке на российский военный самолет А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи, пожаловался, что киевский режим его бросил, нисколько не заботясь о его дальнейшей судьбе.
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