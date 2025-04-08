Министр Попович: в Сербии пройдет шествие "Бессмертного полка" к 80-летию Победы

В Сербии по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет "Бессмертного полка". Об этом рассказал министр, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве республики, Ненад Попович в беседе с ТАСС.
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