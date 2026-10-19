Регистрация нового брака сама по себе не является основанием для прекращения выплат Нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на иждивении умершего, имеют право на страховую пенсию по случаю его потери, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в интервью RT.