Трамп назвал Харрис одной из причин покушения на него

Экс-лидер США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в ходе дебатов 10 сентября обвинил Белый дом и, в частности, своего оппонента на выборах и действующего вице-президента страны Камалу Харрис в том, что покушение против него случилось из-за нападок действующей американской администрации.