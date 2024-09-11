Трамп назвал Харрис одной из причин покушения на него

Экс-лидер США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп в ходе дебатов 10 сентября обвинил Белый дом и, в частности, своего оппонента на выборах и действующего вице-президента страны Камалу Харрис в том, что покушение против него случилось из-за нападок действующей американской администрации.
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