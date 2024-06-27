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Генменеджер «Денвера» Келвин Бут: «Мы будем в порядке, если Колдуэлл-Поуп не вернется»

Защитник может покинуть команду, несмотря на желание «Денвера» сохранить его в составе. «Было бы здорово, если бы он вернулся.

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