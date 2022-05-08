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20 лучших снимков, сделанных на рассвете

20 лучших снимков, сделанных на рассвете

Как известно, в фотографии главное — свет. А лучший свет, как правило, бывает на рассвете, и это, пожалуй, самое благодатное время для фотографа.

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