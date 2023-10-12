Tesla начала оклеивать Model 3 и Model Y плёнкой за 7500–8000 долларов

Tesla запустила услугу по оклеиванию премиальной цветной пленкой для Model 3 и Model Y в своем интернет-магазине и приложении для смартфонов, что дает владельцам возможность изменить цвет своего автомобиля, не прибегая к полной перекраске.
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