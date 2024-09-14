Находящиеся в процессе развода Лопес и Аффлек «разбили» чужую пару

Супругов заподозрили в нечестной игре. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес © L.Urman/globallookpress.comДженнифер Лопес и Бен Аффлек, находящиеся в процессе развода, продолжают привлекать к себе внимание экстраординарными поступками, грозящими превратить их расставание в полноценное шоу.
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