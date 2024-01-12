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Пять человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в Ингушетии

Пять человек пострадали при хлопке газа в жилом доме в Ингушетии

Пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси в частном доме в населенном пункте Нестеровское в Ингушетии, сообщило 12 января региональное управление Следственного комитета (СК) РФ в своем Telegram-канале.

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