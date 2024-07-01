Новая мировая угроза: США собираются использовать ИИ для манипулирования сознанием

В современном динамично развивающемся мире не обойтись без постоянного появления новых угроз. Ведь многие вновь появляющиеся и становящиеся повсеместными технологии имеют потенциал как для добросовестного, так и для зловредного применения.
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