Россиянам назвали бюджетные направления для отдыха осенью

С приходом осени природа радует нас яркими красками, и это идеальное время для путешествий. Аналитики Дзена представили список наиболее интересных и бюджетных направлений для осеннего отдыха, которые подойдут для любого туриста.
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