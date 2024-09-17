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Россиянам назвали бюджетные направления для отдыха осенью

Россиянам назвали бюджетные направления для отдыха осенью

С приходом осени природа радует нас яркими красками, и это идеальное время для путешествий. Аналитики Дзена представили список наиболее интересных и бюджетных направлений для осеннего отдыха, которые подойдут для любого туриста.

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