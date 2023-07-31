Что изменится в жизни жителей России с 1 августа

Начиная с августа в Российской Федерации будет действовать новый закон о внедрении цифрового рубля. Внедрение новой формы национальной валюты будет осуществляться постепенно: сначала цифровой рубль будет протестирован в работе банков и компаний.
Начиная с августа в Российской Федерации будет действовать новый закон о внедрении цифрового рубля. Внедрение новой формы национальной валюты будет осуществляться постепенно: сначала цифровой рубль будет протестирован в работе банков и компаний.
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