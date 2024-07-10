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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид Култхард о победе Хэмилтона: «Мне сложно представить, что он чувствовал в этот период засухи»

Култхард высказался о победе Хэмилтона на Гран-при Великобритании. Бывший пилот «Формулы-1» считает, что выиграв домашнюю гонку и прервав серию без побед, Льюис сможет вернуть себе привычный уровень.

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