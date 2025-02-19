Переговоры, которые прошли между Кремлем и Белым домом, действительно оказались весомыми и значимыми, поскольку стали явным свидетельством рациональной и практичной позиции новой американской администрации.
Индия при Д. Трампе может стать для России уникальной точкой выхода из лабиринта прошлых проектов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Бедный
Много видел индийских высокотехнологических товаров? ))) Она третья экономика из-за количества населения со знанием английского языка (который на минутку для них давно является родным)! На чем держится экономика Индии? Экономика Индии базируется на сельском хозяйстве, добыче горючих ископаемых, электроэнергетике, обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Основные преимущества экономики Индии: К основным конкурентным преимуществами экономики Индии относят: молодое население и высокая численность трудоспособного населения быстрая интеграция национальной экономики в мировой рынок высокая доля трудоспособного населения, владеющая английским языком высокий уровень инвестирования в экономику. Хоть слово про науку и высокие технологии? Они сейчас Китай 60ых - где русские запускают спутники строя ракеты-носители, а сто миллионов китайцев получают грыжу натягивая огромную рогатку для запуска спутника на орбиту )))
Ответить
38 мин.
Aleksandr Sobolev
По какому населению?😀 Ой, По данным на конец 2024 года, крупнейшей экономикой мира по объёму производства с поправкой на паритет покупательной способности (ППС) является Китай. На втором месте — США, на третьем — Индия. Замыкают пятёрку лидеров Россия и Япония. Некоторые показатели ВВП стран по ППС в 2024 году: Китай — 33,1 триллиона долларов. США — 29,2 триллиона долларов. Индия — 16 триллионов долларов. Россия — 6,9 триллиона долларов. Япония — 6,6 триллиона долларов💪
Ответить
26 мин.
Aleksandr Sobolev
с\х в ВВП Индии составляет 17% ВСЕГО! 😀 Индия вторая в мире по выплавке стали! индия №1 в мире в производстве мотоциклов! В химической промышленности - на 6-м месте! Индия №1 в мире в огранке драгоценных камней!индия является лидером в мире в атомной энергетике среди развивающихся стран (Китай так-то тоже все еще развивающиеся страна!) 👍Главными экспортными промышленными товарами являются химикаты, сталь, машины и оборудование (в том числе тракторы, транспортные средства), бытовая техника и электроника, одежда и лекарства.😀 Ну и на закуску - на счет науки и технологий - ИНДИЯ В ТРОЙКЕ В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕКАРСТВ! (((((Индия просто завалила своими товарами Азию, Океанию и Африку!!! Она захватила все оставшиеся свободные рынки а в океании выместила Китай! (((Учите в следующий раз Матчасть, чтобы глупо не выглядеть!
Ответить
16 мин.
Свежие комментарии