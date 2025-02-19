Индия при Д. Трампе может стать для России уникальной точкой выхода из лабиринта прошлых проектов

Андрей Бедный Много видел индийских высокотехнологических товаров? ))) Она третья экономика из-за количества населения со знанием английского языка (который на минутку для них давно является родным)! На чем держится экономика Индии? Экономика Индии базируется на сельском хозяйстве, добыче горючих ископаемых, электроэнергетике, обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Основные преимущества экономики Индии: К основным конкурентным преимуществами экономики Индии относят: молодое население и высокая численность трудоспособного населения быстрая интеграция национальной экономики в мировой рынок высокая доля трудоспособного населения, владеющая английским языком высокий уровень инвестирования в экономику. Хоть слово про науку и высокие технологии? Они сейчас Китай 60ых - где русские запускают спутники строя ракеты-носители, а сто миллионов китайцев получают грыжу натягивая огромную рогатку для запуска спутника на орбиту )))

Aleksandr Sobolev По какому населению?😀 Ой, По данным на конец 2024 года, крупнейшей экономикой мира по объёму производства с поправкой на паритет покупательной способности (ППС) является Китай. На втором месте — США, на третьем — Индия. Замыкают пятёрку лидеров Россия и Япония. Некоторые показатели ВВП стран по ППС в 2024 году: Китай — 33,1 триллиона долларов. США — 29,2 триллиона долларов. Индия — 16 триллионов долларов. Россия — 6,9 триллиона долларов. Япония — 6,6 триллиона долларов💪