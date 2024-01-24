«Энергия» ведет разработку грузопассажирского варианта корабля «Орел»

«Орел» в базовом варианте Стало известно о том, что специалисты корпорации «Энергия», которая входит в структуру «Роскосмоса», разрабатывают грузопассажирский вариант перспективного пилотируемого космического корабля, известного под именем «Орел».
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