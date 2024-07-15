Губернатор Северной столицы Александр Беглов доложил Путину о создании новой программы «Серебряный возраст»

Это разработка петербургских стандартов организации жизни пожилых Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту РФ Владимиру Путину о создании новой программы «Серебряный возраст» в продолжении линии заботы о старшем поколении.
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