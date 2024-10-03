Никита Журавель, осужденный за сожжение Корана, обвиняется в госизмене

Маргарита Хрусталева

Мессенджер это конечно серьезное доказательство с учетом того,что уже несет наказание за сожжение Корана!? Вы серьезно? К устройству мог подключиться и воспользоваться любой, кто-то видимо лично поклялся превратить жизнь парня в Ад и держит слово,представляя этого молодого Идиота Вселенским Злом.Тут под носом скомуниздили в Минобороны средства миллиардные и не знали,чиновники носители гостайны удрали заграницу и тоже не знали,депутаты имеют несколько гражданств не дружественных стран,на зарплату чиновников особняки ,дети,жены все там-НЕ ЗНАЛИ! А тут Анент007, раскрытие Века! Простите,но не верю .