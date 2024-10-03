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Никита Журавель, осужденный за сожжение Корана, обвиняется в госизмене

Никита Журавель, осужденный за сожжение Корана, обвиняется в госизмене

Ранее осужденного за сожжение Корана Никиту Журавля обвиняют в государственной измене.фото: t.me/genprocrf--> Ранее осужденного за сожжение Корана Никиту Журавля обвиняют в государственной измене.

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Комментарии
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Маргарита Хрусталева
Мессенджер это конечно серьезное доказательство с учетом того,что уже несет наказание за сожжение Корана!? Вы серьезно? К устройству  мог подключиться и воспользоваться любой, кто-то видимо лично поклялся превратить жизнь парня в Ад и держит слово,представляя  этого молодого Идиота Вселенским Злом.Тут под носом скомуниздили в Минобороны средства миллиардные и не знали,чиновники носители гостайны удрали заграницу и тоже не знали,депутаты имеют несколько гражданств не дружественных стран,на зарплату чиновников особняки ,дети,жены все там-НЕ ЗНАЛИ! А тут Анент007, раскрытие Века! Простите,но не верю .
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