Видеоролик Rogue Prince of Persia описывает механику передвижения и особенности боев...

Видеоролик Rogue Prince of Persia описывает механику передвижения и особенности боевой системыИгра The Rogue Prince of Persia от Evil Empire выходит в ранний доступ 14 мая, а до этого авторы решили рассказывать подробности будущей игры в различных видеороликах под заголовком Community Update.