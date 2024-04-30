Видеоролик Rogue Prince of Persia описывает механику передвижения и особенности боев...

Видеоролик Rogue Prince of Persia описывает механику передвижения и особенности боевой системыИгра The Rogue Prince of Persia от Evil Empire выходит в ранний доступ 14 мая, а до этого авторы решили рассказывать подробности будущей игры в различных видеороликах под заголовком Community Update.
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