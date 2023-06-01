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Energy and Capital: США настигла быстрая месть за заморозку активов России

Energy and Capital: США настигла быстрая месть за заморозку активов России

США настигла быстрая месть за заморозку валютных резервов России. Об этом рассказал западный финансовый аналитик Кристиан Дехемер.

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