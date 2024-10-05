В российском городе задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку

СК: в Нижнем Тагиле задержаны подозреваемые в покушении на пенсионерку-волонтера Правоохранители установили и задержали двух подозреваемых в покушении на пенсионерку-волонтера в Нижнем Тагиле Свердловской области.
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