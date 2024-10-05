FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 802 подписчика

В российском городе задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку

В российском городе задержали подозреваемых в покушении на пенсионерку

СК: в Нижнем Тагиле задержаны подозреваемые в покушении на пенсионерку-волонтера Правоохранители установили и задержали двух подозреваемых в покушении на пенсионерку-волонтера в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх