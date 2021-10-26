Рост ключевой ставки ЦБ увеличит расходы бюджета на компенсации банкам

Рост ключевой ставки Центробанка делает дороже для бюджета страны обслуживание программ льготной ипотеки: размер компенсации банкам напрямую зависит от уровня ключевой ставки, а она выросла с марта по октябрь с 4,25 до 7,5%, пишут «Ведомости», уточняя, что в этом году траты бюджета на возмещение банкам выпадающих процентных доходов на 14 млрд рублей превысили запланированный бюджетом объем, сообщил 25 октября замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.