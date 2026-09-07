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Царьград

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Украинцев возмутил внешний вид делегации на переговорах с США

Украинцев возмутил внешний вид делегации на переговорах с США

Пользователи соцсетей раскритиковали чёрную одежду без галстуков и провокационные сувениры.Пользователи социальных сетей на Украине негативно оценили внешний вид членов украинской делегации на переговорах с американскими представителями в Киеве, состоявшихся 7 сентября.

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