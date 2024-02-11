Операция «Маки-мираж»: как советская разведка заставила японцев передумать нападать на СССР

Об операции «Маки-Мираж», сложнейшей «многоходовке», длившейся больше 10 лет, стали известно только в начале нулевых годов, когда Хабаровское краевое управление ФСБ сняло гриф «Совершенно секретно» с документов, иллюстрирующих её ход.
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