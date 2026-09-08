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Пятый канал

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Захарова пообещала жесткий ответ на высылку российских дипломатов из Венгрии

Захарова пообещала жесткий ответ на высылку российских дипломатов из Венгрии

Россия подготовит жесткий ответ на решение Венгрии выслать десять сотрудников российского посольства в Будапеште.

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