Китайско-российские военно-морские учения повысили потенциал противодействия угрозам и поддержания регионального мира -- Минобороны КНР

Пекин, 28 октября /Синьхуа/ -- Совместные китайско-российские военно-морские учения "Морское взаимодействие-- 2021" повысили способность обеих сторон по противодействию угрозам безопасности на море и поддержанию мира и стабильности в регионе.
Пекин, 28 октября /Синьхуа/ -- Совместные китайско-российские военно-морские учения "Морское взаимодействие-- 2021" повысили способность обеих сторон по противодействию угрозам безопасности на море и поддержанию мира и стабильности в регионе.
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