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Регионы России

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Россия установила рекорд по экспорту виски за семь месяцев 2026 года

Россия установила рекорд по экспорту виски за семь месяцев 2026 года

Основными покупателями российского виски в этот период стали Казахстан (более 24 тысяч литров), Таджикистан (более 19,5 тысяч литров) и Латвия (около 11 тысяч литров).

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