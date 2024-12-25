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Гунько сравнил уровень чемпионатов Армении и России: «Чтобы дорасти до РПЛ, нужно многое изменить»

Гунько сравнил уровень чемпионатов Армении и России: «Чтобы дорасти до РПЛ, нужно многое изменить»

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько сравнил уровень местного чемпионата с РПЛ.Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько сравнил уровень местного чемпионата с РПЛ.

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