Что случилось ночью, 20 ноября 2023 года

Российские беспилотный аппарат над Московской областью. БПЛА сбили в Электростали. Это уже третья попытка атаки дроном на столичный регион за текущий месяц – первая произошла 11 ноября, второй инцидент был зафиксирован ночью 19 ноября.
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