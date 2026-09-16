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Банк России планирует увеличить лимиты по ОСАГО

Банк России планирует увеличить лимиты по ОСАГО

Центральный банк России планирует увеличение страховой суммы в части возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего.

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