Заправки перестали работать на территории Сириуса: что происходит с топливом

Заправки перестали работать на территории Сириуса: что происходит с топливомАвтозаправочные станции на территории федерального «Сириуса» временно закрыли.
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