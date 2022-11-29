Токаев и Путин обсудили создание "тройственного газового союза"

Администрация Президента России Пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Токаев обсуждал создание "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана.