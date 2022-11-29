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Токаев и Путин обсудили создание "тройственного газового союза"

Токаев и Путин обсудили создание "тройственного газового союза"

Администрация Президента России Пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева сообщил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Токаев обсуждал создание "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана.

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